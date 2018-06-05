أخبار ليبيا 24-خاص

قال مدير مكتب الإعلام بجمعية الهلال الأحمر فرع سرت صدّام البكّاي في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر الليبي بالفرع قام أمس بانتشال جثة مجهولة الهوية علي الشاطئ المحاذي لمنطقة مطار 17 الواقعة غرب مدينة سرت.

وأضاف البكاي أنه تم تسليم الجثة لجهاز البحث الجنائي سرت.

ونوه إلى أنهم قد تلقوا اليوم في جمعية الهلال الأحمر فرع سرت بلاغاً أخر يفيد بوجود جثتين في منطقة الطويله شرق سرت.

ولفت إلى أنهم في انتظار صدور الموافقة من النيابة العامة حتى يقوموا بانتشال الجثتين.

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