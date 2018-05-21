أخبار ليبيا24- خاص

نفى مكتب الإعلام في الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي في بنغازي ماتناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول انتشال 116 جثة تعود لمهاجرين غير نظاميين.

وأكد مكتب الإعلام في الأمانة نفيه القاطع لهذا الخبر، موضحًا أنه لم يتم أبدًا انتشال هذه الجثث بحسب تلك الأخبار ولم يتلقى أي بلاغ بالخصوص.

وطالب مكتب الإعلام الصحفيين تحري الدقة في أي موضوع يخص عمل الهلال الأحمر في كافة فروعه في ليبيا، مؤكدا قيامه بمهامه الإنسانية وفق إمكانياته إذ ما طلب منهم المساعدة.

يشار إلى أن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده أن الهلال الأحمر قام بانتشال 116 جثة تعود لمهاجرين غير نظاميين جنسيتهم مصرية وجدت مدفونة في الصحراء غرب حقل البوستر شرق ليبيا.