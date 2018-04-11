خبار ليبيا24- خاص

أينما تجولت في ليبيا ستجد الأجانب من جنسيات مختلفة باعة على الطرقات أصحاب حرف ومحلات، تجار، عمال يقفون منذ ساعات الصباح الأولى في الميادين والساحات في انتظار الحصول على فرصة عمل، وكل هؤلاء يسكنون البيوت ويستهلكون الكهرباء، والماء، والغذاء دون دفع أية ضرائب للدولة فأكثرهم من المهاجرين غير الشرعيين.

كل هؤلاء يتحركون بكل حرية وأريحية دون خوف أو وجل، يمارسون أعمالهم المشروعة وغير المشروعة يتعاملون من أبناء الوطن والغرباء، إلا أن بعضهم تجرأ ومارس أفعالًا تعد جرائم يعاقب عليها القانون ويدخل بسببها السجن، يبيعون الخمور، يديرون بيوتًا للدعارة أو يقبض عليهم في أوضاع مخلة بالآداب.

ويتساءل البعض عن سبب هذه الجرأة من هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا للبلاد بطريقة غير شرعية، هل لضعف وغياب الأجهزة الأمنية، أم عائد إلى سلبية الشعب التي ساهمت في جرأة هذه الفئة على ارتكاب تلك الجرائم.

حبوب مهلوسة ووقود

في إحدى مدن الواحات، جالو تمكن أفراد قسم النجدة في مديرية الأمن من القبض على شخص تشادي الجنسية يقوم بالمتاجرة بحبوب الهلوسة “ترامادول”.

وقال مدير مديرية الأمن جالو العقيد أحمد صالح عوض إن القسم ضبط 6300 حبة مطالبًا وزارة الدخلية بتقديم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي للمديرية بسبب موقعها المهم والاستراتيجي في وسط الحقول النفطية و مركز يتردد علية المهربين من حين إلى آخر.

ومن جهته، أكد رئيس قسم النجدة الرائد فريد امبية أن القسم قام أيضا بضبط العديد من الوقود المهرب والخمور المحلية الصنع، مشددًا على ضرورة التعاون وتقديم المعلومة والبلاغات عن أي عمالة وافدة تعمل في إطار الظواهر السلبية داخل المنطقة.

بيوت دعارة

بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا، تمكنت وحدة التحريات في مديرية الأمن من ضبط شخص مصري الجنسية يدير و ينسق مع أشخاص في إدارة بيوت دعارة داخل المدينة.

وقال آمر وحدة التحريات في مديرية أمن بنغازي أشرف الفايدي إن معلومات وردت إلى أفراد تحرياتنا بوجود شخص مصري يدعى (م – ب) يدير بيوت دعارة بالتنسيق مع عناصر نسائية في إحدى المناطق في المدينة لديه شقة إيجار يستعملها لهذا الغرض.

وأوضح الفايدي أن المتهم اعترف بجميع ما نسب إليه و ما تم ذكره، لافتا إلى أنه اتضح عن طريق فيديوهات في هاتفه المحول أنه يقوم بممارسة الرذيلة مع العديد من النساء و تصويرهن و من ثم ابتزازهن.

وأشار آمر وحدة التحريات في مديرية أمن بنغازي إلى أنه بعد التحري عن اجراءات دخوله إلى ليبيا اتضح أنه دخل بطريقة غير مشروعة عن طريق الهجرة غير الشرعية.

تعريف عسكري مزور

كشف مدير المكتب الإعلامي في الإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي القبض على شخص تشادي الجنسية يحمل تعريف عسكري مزور.

وأوضح العرفي أن الجاني يمتهن النصب والاحتيال على المواطنين في موضوع التحويلات من العملة المحلية إلى العملة الأجنبية.

وذكر مدير المكتب الإعلامي أن الجاني كان يتعامل مع الزبائن بكل ارياحية، حتى يبث الطمأنينة في نفوسهم في التعامل وبيع العملة.

وأشار العرفي إلى أن الجاني يستغل ثقة الزبائن في المرة الأولى والثانية في تحويل العملة وبيعها، لافتاً إلى أنه يقوم بأخذ العملة الأجنبية من الزبائن واستبدال العملات في الوسط من فئة المئة دولار إلى فئة الدولار الواحد.

دخلت “تهريب”

وفي ضواحي مدينة شحات، داهم قسم البحث الجنائي في مديرية الأمن في يناير الماضي إحدى الاستراحات في ضواحي المدينة، وضبط ثلاثة أشخاص مع ثلاث سيدات، إحداهن في حالة سكر واضح، وتتخذ المجموعة من الاستراحة وكر لتعاطي الخمور والمسكرات وممارسة الدعارة

وتبين من خلال أخذ أقوال المتهمين – بحسب مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن شحات الملازم حسن بوأكريم – أن إحدى السيدات اللائي تم ضبطهن من الجنسية المصرية، ودخلت إلى ليبيا بطريقة التهريب، كما ضبط بحوزة المتهمين مواد مخدرة وخمور ومبلغ مالي وبالتحقيق، مع السيدات تبين بأنهن يقمن بممارسة الدعارة منذ فترة طويلة بمقابل مبالغ مالية.

سوري يدير شبكة

وفي منتصف سبتمبر من العام الماضي أكد رئيس قسم البحث الجنائي طبرق عقيد فتحي أمرايف، القبض على شاب سوري يبلغ من العمر 38 سنة يدير شبكة للدعارة بالمدينة.

وأضاف أمرايف أنه تم القبض على الشاب السوري وهو يقوم بنقل النساء من الجنسيات السورية وبعض الليبيات إلى أشخاص معينين داخل المزارع المحيطة بالمدينة وبعض الشقق.