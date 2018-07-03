أخبار ليبيا 24

استلم فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي “توكرة – المقرون” صباح الإثنين عدد من المهاجرين غير الشرعيين من بعض مراكز الإيواء بالمنطقة الشرقية .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالفرع أمجد الورفلي إن الفرع استلم اليوم 49 مهاجرا غير قانوني من الجنسية الإريترية، لافتاً إلى أن المهاجرين بينهم 38 رجل، و8 نساء و 3 أطفال .

وأوضح الورفلي أنه تم إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للمهاجرين لغرض ترحليهم عن طريق مطار بنينا الدولي إلى مدينة طرابلس ومن ثم إلى بلادهم بناء على الاتفاق مع المنظمة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية .

وذكر مدير المكتب الإعلامي أنه تم إجراء بعض الفحوصات من قبل منظمة الإغاثة الدولية الأولية داخل العيادة بمركز إيواء قنفودة على المهاجرين، مع العلم أن مركز إيواء قنفودة يوجد به عدد (83) من جميع الجنسيات بالإضافة إلى المجموعة التي تم استلامها .

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