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واصل فريق النصر تحقيقه للانتصارات بفوزه على نجوم اجدابيا 2-1 اليوم الثلاثاء بملعب نادي المروج بمدينة المرج لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وشهد الشوط الأول إضاعة مهاجم النصر سالم المسلاتي لركلة جزاء إلا أن زميله خالد مجدي نجح في إدراك الموقف ووضع النصر في المقدمة بهدف جميل من مقصية في الدقيقة 38 من الشوط الأول وواصل النصر هجماته ونجح هداف الفريق سالم المسلاتي في إضافة هدف ثاني في الدقيقة 56 .

وقبل نهاية المباراة أضاع أيمن عبد الحميد ركلة جزاء لنجوم اجدابيا ونجح الفريق في تسجيل هدفه الوحيد عن طريق ناصر العروسي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة أضاف النصر إلى رصيده3 نقاط هامة ليصبح ب 23 نقطة في المركز الأول فيما تجمد رصيد نجوم اجدابيا عند 8 نقاط في المركز ما قبل الأخير .