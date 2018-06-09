أخبار لييا24- خاص

نجح فريق النصر، في تصدر “رباعي التتويج” ببطولة الدوري الليبي، بعد فوزه في الديربي على منافسه الأهلي بنغازي 1- 0 في اللقاء الذي احتضنه ملعب شهداء بنينا، في الجولة قبل الأخيرة من هذا الدور.

شوط اللقاء الأول انتهى سلبياً، وفي الشوط الثاني استثمر الواعد خالد مجدي، كرة بينية من المهاجم سالم المسلاتي، وأودعها بسهولة في مرمى جواد رزق، لينتهي اللقاء بهدف دون رد.

وفي لقاء الأهلي طرابلس والاتحاد في ملعب طرابلس، نجح الأول في تحقيق فوز ثمين، بنتيجة 3 ـ2، ليحافظ على فرصته في حصد لقب بطولة الدوري.

تقدم المدافع أحمد التربي للاتحاد برأسية في الدقيقة 27، وتعادل للأهلي طرابلس المحترف ماكسيم في الدقيقة 33، قبل أن يتقدم بهدف صالح طاهر في الدقيقة 47، وأضاف الهدف الثالث بعد أن وضع حارس الإتحاد الكرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، ولم ينفع هدف الصاوي المتأخر في الدقيقة 77 فريق الاتحاد في العودة للمباراة.

وبذلك بات النصر في المركز الأول برصيد 8 نقاط، وحل الأهلي بنغازي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما جاء الأهلي طرابلس ثالثاً بـ 6 نقاط، وأخيراً الاتحاد برصيد 5 نقاط.

وستختتم منافسات رباعي التتويج يوم 13 من هذا الشهر بمواجهة النصر مع الاتحاد بملعب شهداء بنينا، ولقاء الأهلي طرابلس مع الأهلي بنغازي، بملعب طرابلس.

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