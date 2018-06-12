أخبار ليبيا 24

قالت إدارة نادي النصر في بيات لها أنها قررت معاقبة اللاعبين حسين صالح وإبراهيم الحاسي على ما بدر منهما عقب انتهاء مباراة فريق النصر وأهلي بنغازي في الجولة الخامسة لدوري التتويج بخصم مبلغ 30 ألف دينار من مستحقاتهما مع توجيه إنذار نهائي لهما وإلزامهما بالاعتذار رسميًا للجماهير الرياضية عبر الوسائل الإعلامية والمركز الإعلامي بالنادي والتعهد بعدم تكرار تصرفهم .

وأكد نادي النصر أن تصرفات اللاعبين، حسين صالح حسين ، وإبراهيم عبد المنعم الحاسي، بعد انتهاء المباراة مع نادي الأهلي بنغازي غير مقبولة.

وقال البيان “أنه وبعد أن تم عرض الموضوع ومناقشته من قبل مجلس الإدارة، وجهت لهم العقوبات بالإنذار النهائي للرياضيين وأن يتعهدوا بعدم تكرار مثل هذه الأفعال، ووجوب تقديمهما للاعتذار”.

وكان اللاعبين، حسين صالح وإبراهيم الحاسي قد احتفلا بطريقة غير لائقة عقب الفوز بهدف وحيد سجله المهاجم خالد مجدى في الدقيقة 72 في مرمى منافسه التقليدي نادي الأهلي بنغازي على أرضية ملعب بنينا في اللقاء الذي أُقيم بينهما يوم الجمعة وانتهى صباح السبت في الجولة الخامسة من الدوري الرباعي المحدد لبطل الدوري الليبي في نسخته (45) لموسم 2018/2017.

وبهذه النتيجة يتصدر منافسات التتويج برصيد 8 نقاط ولديه مباراة أخيرة مع فريق الاتحاد بملعب بنينا الأربعاء المقبل أما الأهلي بنغازي رصيده من النقاط 7 نقاط وله مباراة مهمة مع الأهلي طرابلس بملعب مصراتة.

وجاء الترتيب العام النصر 8 نقاط، الأهلي بنغازي 7 نقاط، الأهلي طرابلس 6 نقاط، الاتحاد 5 نقاط.

وفي نفس المنافسات فاز فريق أهلي طرابلس على الاتحاد بنتيجة (3-2) في المباراة التي أقيمت بملعب طرابلس ليل الجمعة.

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