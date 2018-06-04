أخبار ليبيا24- خاص

نجح فريق النجمة، في تصدر دوري تفادي الهبوط بعد الجولة قبل الأخيرة، عقب تفوقه على منافسه نجوم أجدابيا 3-2، فيما هبط فريق الترسانة بشكل رسمي للدرجة الأولى، بعد تعادله المخيب أمام رفيق 1-1.

وبعد الجولة الثانية من إياب دوري تفادي الهبوط، أصبح رصيد النجمة 9 نقاط، فيما حل ثانياً فريق رفيق، برصيد 8 نقاط، ويأتي نجوم أجدابيا في الترتيب الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيراً الترسانة بـ 4 نقاط.

وسيتحدد الفريق الثاني، الذي سيهبط للدرجة الأولى رفقة الترسانة، خلال الجولة الأخيرة حين يستضيف النجمة منافسه رفيق في ملعب شهداء بنينا، ويواجه الترسانة نجوم أجدابيا في طرابلس.