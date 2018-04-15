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أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري تعليماته الأخيرة لاقتحام مدينة درنة و تحريرها.

وكان الناظوري بحث أمس السبت مع رئيس أركان السلاح الجوي لواء صقر الجروشي وآمر غرفة عمليات الكرامة لواء عبدالسلام الحاسي ، وآمر القوات الخاصة لواء ونيس بوخمادة و آمر كتيبة شهداء الزاوية لواء جمال الزهاوي، وآمري الوحدات العسكرية آخر المستجدات في مدينة درنة وضواحيها.

واطلع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الحاكم العسكري خلال الاجتماع على آخر المستجدات والتحضيرات لتحرير مدينة درنة.

وكانت تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى مدينة درنة شرق ليبيا، بناء على تعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث وصلت سرايا مقاتلة تابعة للكتيبة 155 والكتيبة 166 والكتيبة 106 مشاة مجحفلة وكتيبة طارق بن زياد.

واستهدفت القوات المسلحة العربية الليبية أمس السبت مواقع تابعة لما يسمى شورى درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي في الحيلة والظهر الحمر جنوبي مدينة درنة، بالإضافة إلى استهداف موقع في محور الساحل .

وقال شهود عيان “إنه قد سمع صباح اليوم السبت صدى أصوات المدفعية الثقيلة التي استهدفت الجماعات الإرهابية في المحور الجنوبي لمدينة درنة وسمع صدى الاستهداف في المناطق المجاورة للمدنية”.

وكان قد أصدر رئيس هيأة الإمداد في القوات المسلحة اللواء عبد المالك العوكلي، تعليماته بشأن إرسال فصيل بكامل التجهيزات والعتاد إلى غرفة عمر المختار درنة، تزامنا مع بدء عملية تطهير مدينة الصحابة من الجماعات الإرهابية، للإشراف على احتياجات الغرفة وتوفير الإمكانيات للمحور.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري أن استلام كل الوحدات المكلفة بالمهمة العسكرية في مدينة درنة تمركزاتها، والانتهاء من استلام مهامها من رؤسائها أمس الأول الجمعة.

وأكد المسماري أن القوات المسلحة في كامل جاهزيتها وأنها عازمة على تطهير مدينة درنة، مشيراً إلى اكتمال كافة الترتيبات لدخول المدينة وطرد الإرهابيين منها.

وقال إن القيادة العامة لازالت تتريث في إعطاء الأوامر لدخول المدينة حفاظاً على أرواح المدنيين وعلى تراث وإرث وتاريخ المدينة، داعياً العناصر الإرهابية والمطلوبين إلى تسليم أنفسهم.