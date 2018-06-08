أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس الأركان العامة والحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري، مساء الخميس، اجتماعا استثنائيا مع المكلفين بالغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى.

وتطرق الاجتماع إلى وضع آليات لتنفيذ المرحلة الثانية من عمل الغرفة والتي تطلب إعادة هيكلة الغرفة وتوجيه عملها بما من شأنه أن يحقق التشبيك مع باقي الأجهزة الضبطية العاملة ببنغازي كالمكافحة والحرس البلدي.

وأكد رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى الفريق عبدالرازق الناظوري، أن الغرفة ستمارس دورها الرقابي الإشرافي الهادف إلى تقييم اداء الوحدات العسكرية والإدارات الأمنية المنضوية تحت الغرفة والساعية لوضع التصور والخطة التي أعتمدت في اجتماع اليوم موضع التطبيق والتنفيذ.

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