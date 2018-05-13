أخبار ليبيا 24

قال الناشط محمد الجالي أنه رفض طلبا من محكمة الجنايات الدولية بالشهادة في قضية النقيب محمود الورفلي، مؤكداً أنه لم يرد على رسائلهم الألكترونية التي تطلب منه التواصل معهم.

وكشف الجالي، المعروف بدعمه للجيش الليبي في مقطع على اليويتوب، أنه ذهب لشخص يعمل بالنيابة العسكرية للإبلاغ عن طلب المحكمة لكنه فوجئ بوصف الأخير بأنه “مغفل والقانون لا يحمي المغفلين”.

وتابع الناشط سرد تفاصيل اجتماع في مبنى النيابة العسكرية مع شخص يدعى علي ماضي الذي أمر الأول بالحضور في اليوم التالي (8 ابريل) لإعطاء إفادته ووضعه قيد التوقيف بسبب ما ينشره على صفحته الشخصية على فيسبوك بحجة أن القانون الليبي يجرم ذلك، وهو الأمر الذي رفض الجالي تنفيذه.

ونقل الجالي عن ماضي، الذي لم يحدد صفته أو منصبه، استغرابه من دخول الجالي بصفته شخص مدني في أمور الجيش، متوعدا بأنه لن يسجنه في سجن الكويفية بل سيضعه في الأمن الداخلي.

وأوضح الناشط في مقطع اليوتيوب أنه قال لماضي أنه ينشر على صفحته الشخصية بما في ذلك معارك الجيش والأخبار ورأيه الشخصي وأنه لم يكن هناك قانون قبل الكرامة.

ونقل عن ماضي قوله “حتى قبل الكرامة لو كان لديك شيء أحضره للجهات الأمنية وقتها “، منوهاً أنه رد بأن تلك الجهات كانت حينها مخترقة وسبق أن جلبت لهم فيديوهات وصور ولم يمر أسبوع حتى أصبت في رجلي”.

فأجابه ماضي بالقول ” أنت مغفل والقانون لا يحمي المغفلين”.

وعلق بالقول لماضي “هناك مدنيون كثر قاتلوا وأغلب الشهداء والجرحى مدنيين”.

وكشف الجالي أنه تواصل مع عدد من المحامين بخصوص الواقعة، نافياً أن يكون قد رد على طلب محكمة الجنايات الدولية.

وتطرق الجالي للجدل الذي أثير حول زيارته لطرابلس نافياً أن يكون قد التقى خلالها أعضاء في محكمة الجنايات الدولية وشهد ضد شخصيات في الجيش الليبي.

وبين أن زيارته لطرابلس جاءت بعلم من أشخاص في القيادة العامة للجيش الليبي وأنه صور خلالها مقاطع لـ”بيانات لشباب طرابلس يعلنون تأييدهم لعملية الكرامة وأنه تقابل عند عودته في فيلا بالحدائق مع شخصيات من القيادة العامة وسلفيين ومدونين على الفيسبوك وأعطاهم المقاطع بناء على طلبهم لتشاهدها القيادة وتبدي رأيه بنشرها من عدمه”.

وتابع بأنه فوجئ بعد نصف ساعة من اللقاء بنشر تلك المقاطع على قناة الحدث دون الرجوع إليه أو ذكر اسمه.

وختم كلامه بالقول أن خروجه في مقطع الفيديو ” ليس خوفاً من الجنايات الدولية أو من أي شخص داخل بنغازي وخارجها. نحن لا نعرف الخوف ولو عرفناه لسكتنا مثل كثير من الناس التي كانت تمسك العصا من المنتصف وكانت تجلس معهم على طاولة واحدة وبعضهم تقدم باستتابته والآن هم من قام بالتحرير ومع هذا لم نزاحمهم ولم نقل لهم ماذا عملنا بل تركناها لهم”.