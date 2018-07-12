أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب مفتاح عطية الشاعري في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن فتح الموانئ النفطية ورفع حالة القوة القاهرة تم من أجل الوطن والمواطن.

وشدد الشاعري على أنه يجب على الجميع تقديم التنازلات من أجل توحيد مؤسسات الدولة .

وأضاف عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب مفتاح عطية الشاعري “سعدت عندما سمعت برفع القوة القاهرة وعودة الموانئ للتصدير” .

يشار إلى أن القيادة العامة للجيش كانت قد سمحت بفتح الموانئ النفطية للتصدير بعد أن أغلقتها لمدة أسبوعين مؤسسة النفط في بنغازي.

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