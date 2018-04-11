أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن إن قانون الشرطة سيتم اعتماده في جلسة المجلس المحددة الأسبوع المقبل.

وأضاف بوحسن لـ”أخبار ليبيا24″ أن وزير الداخلية إبراهيم بوشناف سيستلم مهامه وأمامه قانون شامل وكامل للشرطة سواء من ناحية الترقيات والتسويات والمزايا والمرتبات وأيضا العقوبات.

وتابع عضو المجلس “تم إكمال القانون بكل مواده، رجل قانون وتبوأ عدة مناصب ويعرف جيدا أهمية وجود قانون للعمل”.

وأكد بوحسن أنه سيتم العمل وفق هذا القانون الذي سينصف رجل الأمن والمؤسسة الشرطية من حيث صرف المرتبات المجزية لرجال الأمن أسوة بمرتبات الجيش وأيضا حماية رجل الأمن والمحافظة على حقوقه وحقوق المواطن.