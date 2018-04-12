أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم بوحسن إن وكيل وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة سالم بوالحاسية للأسف ارتكب أخطاء كثيرة في حق المعلمين وفي حق جامعة بنغازي.

وأوضح بوحسن لـ”أخبارليبيا24″ أن بوالحاسية أصدر عدد من التكليفات والإعفاءات في جامعة بنغازي وهذا اختصاص لمجلس الوزراء وليس اختصاص وكيل وزارة وكان من المهم اختيار وزيرًا للتعليم وتم ترشيح فوزي الزوي بعد انطباق الشروط عليه.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أنه تم اختيار وزيرا للعدل نظرا لأن وزير الاقتصاد منير عصر هو من يقوم بتسيير الوزارة بعد وفاة الوزير السابق المبروك اقريرة وقد تم اختيار محمود الفيتوري وزيرا للعدل بعد انطباق الشروط عليه.

وذكر بوحسن أنه كان من ضمن المتقدمين لوزارة الداخلية العميد صالح رجب والمستشار إبراهيم بوشناف وأسماء أخرى لكن الشروط انطبقت على المستشار بوشناف وتمت تسميته وزيرا للداخلية.

وأفاد أن كل وزارة تقدم لها حوالي 15 مرشح عن طريق رئاسة الوزراء واللجنة هي من اختارت من تنطبق عليه الشروط ولم يتدخل رئيس الحكومة في أي اختيارات.