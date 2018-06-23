أخبار ليبيا 24 – خاص

تغلب المنتخب المكسيكي على نظيره الكوري الجنوبي، اليوم السبت، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

وافتتح كارلوس فيلا التهديف للمكسيك من ركلة جزاء في الدقيقة “26”، قبل أن يضيف خافيير هيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة “66” من زمن اللقاء، بينما هدف كوريا الجنوبية الوحيد جاء من توقيع سون هيونج مين في الدقيقة “93”.

ووضع منتخب المكسيك قدمًا في ثمن نهائي المونديال بهذا الانتصار، بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما منتخب كوريا الجنوبية في المركز الأخير دون رصيد.

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