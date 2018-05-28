أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت مدير مكتب الإعلام بالهيئة الليبية للإغاثة، الأحد، أن فريق التوزيع التابع للهيئة بدأ بتوزيع مساعدات إيوائية مقدمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على نازحي مخيم تاورغاء في بنغازي.

وقالت جليلة الدرسي، لـ “أخبار ليبيا 24” إنه بناءً على الاتفاقية المبرمة بين الهيئة الليبية للإغاثة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بدأ توزيع المساعدات على نازحين في مخيم تاورغاء في اجدابيا والحليس ومخيم قاريونس ومخيم الهلال الأحمر ومخيم بوهديمة رقم 1 ويوهديمة رقم 2 ومخيم سيدي فرج ومخيم مجمع شبنة.

وأضاف أنه تم توزيع حقائب نسائية على النازحات، مشيرة إلى أنه التوزيع لايزال مستمرا وسيتم غدا التوزيع في مخيم الإسعاف والاستجابة الخاص بنازحي تاورغاء بالمدينة الرياضية بنغازي.