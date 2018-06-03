أخبار ليبيا 24

طالب القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر خلال اجتماع باريس المنقضي باتخاذ قرار عاجل لرفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي تمكينا له من استكمال مهمته و بناء وتطوير قدراته.

واعتبر المشير في القمة التي جمعته الأسبوع الماضي برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن مفتاح السر في تحقيق الاستقرار في ليبيا يكمن في دعم الجيش الوطني.

وقال “سيظل الجيش الوطني الليبي العمود الفقري لبناء الدولة المدنية و حفظ أمنها و استقرارها و حماية شعبها و مقدراتها وسيبقي ملتزما بحماية المسار الديمقراطي وبالمحافظة علي وحدة التراب الليبي متصديا بما أوتي من قوة لأي محاولة ترمي إلي تقسيم البلاد و وفياً لشهدائه الذين سقطوا من اجل ليبيا مستجيبا لمطالب الشعب ولا يخضع إلا للسلطة المدنية المنتخبة متمثلة علي وجه التحديد في رئيس الدولة الذي يختاره الليبيون عبر صناديق الاقتراع شأنه في ذلك شأن غالبية جيوش العالم”.

وأوضح “و إذا أراد العالم تحقيق الاستقرار في ليبيا فان مفتاح السر يكمن أولا و أخيرا في دعم الجيش الوطني الليبي”.

ودعا إلى “اتخاذ قرار عاجل لرفع حظر التسليح عن الجيش الوطني الليبي تمكينا له من استكمال مهمته و بناء و تطوير قدراته و تقديراً لتضحياته و انتصاراته و في الوقت الذي كنا نخوض فيه معارك ضاربه ضد الإرهاب لم تقطع القيادة العامة للقوات المسلحة تواصلها مع المجتمع الدولي لمناقشة الوضع المتأزم في ليبيا من جميع جوانبه” .

وعرج على محاولات توحيد مؤسسة الجيش الجارية في مصر بالقول “وفي هذا الصدد لا يفوتني أن أشير إلي المسار السياسي الذي بدأناه منذ شهور مع الإخوة الأشقاء في جمهورية مصر العربية، يهدف توحيد إلى مؤسسات الدولة كافة ورسم هيكل السلطة واختصاصات مكوناته في المرحلة التي تسبق الانتخابات من اجل تهيئة الظروف لأجرائها وضمانا لنجاحها و القبول بنتائجها وقد بلغنا في هذا المسار مرحلة متقدمة ولازلنا مستمرون في استكماله وندعوكم للمشاركة فيه ودعمه” .