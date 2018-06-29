أخبار ليبيا 24

أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الخميس، تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية.

وجاء في بيان المشير حفتر أيها الليبيون المتطلعون إلي ساعة الخلاص و تحرير مدننا العريقة الطاهرة اليوم يتجدد موعدنا كعادتنا مع النصر وموعد الإرهابيين وأعوانهم كعادتهم مع الهزيمة فألامس القريب اعلن جيشكم تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب بعد كفاح مرير وتضحيات جسام ليتواصل الكفاح حتى هذا اليوم المجيد الذي نعلن فيه بكل فخر تحرير مدينة درنة الغالية علي نفوس كل الليبيين و عودتها أمنة مطمئنه إلي حضن الوطن لتعم الفرحة كامل أرجاء ليبيا”.

وقال حفتر ” فاليوم تنتكس رايته بانتصاراتكم لترتفع محلها راية الأمن و السلام رغم أنف الإرهابيين و الداعمين لهم من وراء الحدود من تنظيمات وحكام فاسدين وفاسقين”.

وحيا المشير قوات الجيش الليبي بالقول “أيها الضباط و الجنود المقاتلون في قواتنا المسلحة و الأجهزة الأمنية و القوة المساندة للجيش من أين لنا أيها الأبطال أن نجد في مفردات اللغة ما نعبر بيه عن فخرنا و اعتزازنا بكم و ما نصف به مقدار عطائكم و حجم تضحياتكم و رباطة جأشكم و قوة إيمانكم و إصراركم علي تحقيق النصر أو نيل الشهادة فلن تسقط ليبيا وأنتم رجالها و فرسانها و لن تقوم للإرهاب قائمة وأنتم له بالمرصاد” .

وتطرق إلى عملية تحرير الموانئ النفطية بالقول “يأبى الله إلا أن يكون نصرنا مضاعفاً كما كان كفاحنا وصبرنا مضاعفا فقد انطلقت عملية الاجتياح المقدس منذ أيام و أصبح خلال ساعات قليلة ميناءا راس لأنوف و السدرة تحت سيطرة ضباطنا و جنودنا الميامين و هم يرفعون راية العزة و النصر و يطاردون الجبناء الفارين من المعتدين الإرهابيين والمرتزقة المأجورين ولا زالت قواتنا المسلحة من المشاة ونسور الجو تطاردهم وتتعقب أثارهم و لن يجدوا في ليبيا ما يحجبهم عن مناظير بنادقنا ورادارات طائراتنا أو يحميهم من قذائف مدافعنا هذا هو الجزاء العادل سوء العاقبة وبئس المصير للذين تسول لهم أنفسهم أن يمسوا ثروات الليبيين أو يستهينوا بجنودنا المقاتلين” .

وأضاف ” إن الشعب يرفض أن تتحول ثرواته مصادر تمويل للتنظيمات و العصابات الإرهابية والمرتزقة لشراء السلاح والذمم أو لتحقيق المصالح الدولية علي حساب مصالح الشعب وتضحيات الجيش وتتحول إلي خزائن مفتوحة للسرقة والنهب وترف الفاسدين ليحيا شعبنا حياة العوز والفقر” .

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