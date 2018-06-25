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قال الناطق باسم القيادة العامة العميد احمد المسماري في مؤتمر صحفي أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر قرر تسليم المنشآت النفطية الموجودة تحت سيطرة القوات المسلحة إلي المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة برئاسة فرج سعيد الحاسي .

وطالب المسماري إلى أن “يتم احتساب القوات المسلحة كإقليم رابع للتسليح والتدريب والتطوير.

وأضاف أنهم لم يستلموا أي مبالغ من مؤسسة النفط برئاسة صنع الله

مؤكدا أنهم كانوا يسلمون في كل مرة موانئ النفط لصنع الله دون أن يتدخلوا في عملهم أو دخول البواخر.

وتابع أن صنع الله تجاهل تضحيات رجال الجيش الوطني ولم ينتبه أن من أمن هذا المصدر هم رجال القوات المسلحة الليبية ولم ينبته لعلاج جرحاه أو توفير احتياجاته.

وقال المسماري أنهم اكتشفوا أن النفط هو مصدر تمويل الهجمات على موانئ النفط وأين يعالج جرحى هذه الجماعات من الجماعة الإسلامية المقاتلة والإخوان وكيف يقبض المرتزقة التشاديون مرتباتهم بالدولار.

وكان الجيش الليبي قد حرر مينائي السدرة وراس لانوف الخميس بعد أن أصدر المشير حفتر أوامره لوحدات الجيش بـ “الاجتياح المقدس” لتلك المنطقة خلال كلمة وجهها لهم عبر أجهزة اللاسلكي أثناء تواجده في غرفة العمليات الرئيسية.

وسيطرت القوات المسلحة على منطقة رأس الانوف بالكامل ثم أتبعتها بالسدرة مكبدة مليشيات الجضران خسائر كبيرة في الارواح والعتاد وتغنيم آليات واسلحة وذخائر بكميات كبيرة ” .

وبعد ذلك طاردت القوات المسلحة مليشيات الجضران باتجاه الغرب دون أن تشير إلى الوجهة التي تطاردهم نحوها .

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