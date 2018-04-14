أخبار ليبيا 24

ناشد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري من سماهم المغرر بهم عدم مواجهة الجيش الليبي الذي بدأت قواته تحتشد حول درنة.

كما أعلن مكتب المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري، أن كل الوحدات المكلفة بالمهمة العسكرية فى مدينة درنة استلمت تمركزاتها وانتهت من استلام مهامها من رؤسائها بحلول مساء أمس الجمعة.

وأضاف المكتب، اليوم السبت، أن القوات منذ اللحظة تعتبر فى طور الجاهزية التامة.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من التجهيزات التي قامت بها قوات الجيش الليبي على تخوم مدينة درنة التي تختبئ بها مليشيات مجلس شورى ثوار درنة.

وكان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية ونيس المبروك الفسي قد ألمح لمقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنة بالانسحاب والخروج من مدينة درنة التي تتهيأ قوات الجيش الليبي لاقتحامها.

وقال الفسي، الثلاثاء، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “أتمنى من المدافعين عن المدينة ألا يترددوا لحظة واحدة في الاستجابة لأي دعوة، أو مبادرة تحقن دماءهم ودماء الناس، وتحمي ديارهم، مهما غلا الثمن، أو اتسعت رقعة التنازل الآمن، فإن ديننا الحنيف سمى الصلح فتحا،وعد التنازل عن بعض الحقوق سموا وسيادة، ولو أدى ذلك لخروجهم آمنين من المدينة”.

وناشد المتحصنين داخل درنة والذين وصفهم بـ”المدافعين عن المدينة” بألا يترددوا في الاستجابة لأية دعوة لأجل حقن الدماء، مشيراً لمجلس شورى مجاهدي درنة دون تسميته بالاسم .

وطالب في بيانه الذي سماه ” بيانُ حكمٍ شرعي بخصوص تحشيد القوات حول مدينة درنة “من سماهم العقلاء في المنطقة الشرقية إلى تقديم مبادرة سريعة وشجاعة لوقف الحرب داخل مدينة درنة والسعي إلى وفاق من أجل حقن الدماء ولو كلف مسلحي الشورى تقديم تنازلات بالخصوص.