أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري، اليوم الأحد، عن الوضع العسكري والأمني في مدينة درنة.

وأوضح المسماري، أن الوحدات المقاتلة تقدمت في معركة درنة بعد اشتباكات عنيفة في حي شيحا الشرقي استخدم فيها الإرهابيين سيارة مفخخة وانتحاريين بأحزمة ناسفة مما ابطء الهجوم.

وأضاف أن الوحدات المقاتلة أخذت في الاعتبار أن ما تبقى من مدينة درنة خارج سيطرة القوات المسلحة ويعتبر منطقة نيران ساحة معركة لصغرها وهي أقل من 10 كيلو متر مربع فقط.

وأكد العميد أحمد المسماري، أنه تم القبض على عدد من الإرهابيين والقضاء على الكثير منهم، مشيرا إلى أن العمليات متواصلة وفي مراحلها الأخيرة ومعارك عنيف جدا الآن مع قادتهم.

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