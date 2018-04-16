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قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري إن رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري كان في اجتماع عمليات حربية مع قادة الجيش الوطني الليبي للاطلاع على آخر الاستعدادات على مستوى التحضير التكتيكي لمعركة درنة.

وأضاف المسماري أنه تم شرح الموقف بالكامل للناظوري من قبل ضباط العمليات وقد اطمأن على الموقف ونحن الآن في إطار تقدير الاستعدادات وحشد الإمكانيات لخوض معركة سريعة وحاسمة وقاصمة للإرهاب في درنة.

وأوضح الناطق الرسمي أنه حتى اللحظة لم تصدر أية أوامر أو تعليمات ببدء المعركة ومازلنا في متابعة الاستعدادت ومتابعة لوضع القوات على الأرض ووضع الخارطة الاستراتيجية والتكتيكية لأننا نحن سنبدأ بخارطة تكتيكية على الأرض ولكن هناك خارطة استراتيجية لتعالج كل القضية بالكامل لأن درنة لها مكانة خاصة عند الليبيين ونريد المحافظة عليها.

وطمأن المسماري سكان مدينة درنة أن الخطة الموضوعة تراعي كل الجوانب الإنسانية والاجتماعية والشرعية للقيام بعملية خاطفة وسريعة ضد الإرهابيين الذين استطعنا أن نقتل الكثير منهم وأن نقبض على الكثير منهم خارج المدينة في السنوات الماضية والمعركة ستكون مع بضعة مئات وليس آلالاف حول مدينة درنة.

وعن وجود ألغام تعيق تقدم الجيش قال الناطق :”إن الجيش يمتلك الخبرة الفنية في الكشف عن الألغام التي اكتسبها في معركة بنغازي، فعشرات آلالاف من الألغام والمفخخات تم تفكيكها هناك إضافة إلى تدريب أفرادنا كان تدريب عملي في ميدان المعركة وهذه الخبرة الطويلة سننقلها إلى مدينة درنة وجنودنا سيتعاملون مع هذه الألغام بشكل مناسب”.

وتابع المسماري “نحن نعلم أن العدو قام بزرع الآلاف من الألغام والمفخخات حول منطقة الظهر الحمر وكل المناطق والمواقع التي يتوقع دخول الجيش منها وبالتالي على كل أفراد الجيش أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والأوامر بحذافيرها لأن معركة درنة ستكون سريعة وقاسية في ذات الوقت لذلك فإن الاستعداد الجيد للمعركة سيقلل من الخسائر المتوقعة في صفوفنا وصفوف المدنيين في مدينة درنة”.