أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم القائد العام والقوات المسلحة العربية الليبية العميد أحمد المسماري وجود أدلة ووثائق وتسجيلات مصورة لدى القيادة العامة تدل على أن هناك أمر دبر بليل لأن تكون ليبيا قاعدة انطلاق للإرهابيين نحو دول الجوار بعد القضاء على القوات المسلحة العربية الليبية .

وقال المسماري في المؤتمر الصحفي الأسبوعي له مساء أمس الأربعاء أن المليشيات تريد الحفاظ على مكاسبها من 17 فبراير حيث أصبح الميكانيكي صاحب مكانة وأموال .

وعرض المسماري فيديو يظهر الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية-الوسطى إبراهيم الجضران وهو يساوم حكومة علي زيدان المقالة للحصول على 264 مليون دينار .

وعرض الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية فيديو آخر قال إنه يظهر تجنيد تونسي عبر الفيسبوك ومنحه الجنسية الليبية وتلقيه تدريب من الإرهابيين وتعرضه للإصابة وتسفيره لتركيا للعلاج، وهو تابع لتنظيم داعش،

مشيرا إلى أن تركيا عالجت عناصر كثيرة من تنظيم داعش الإرهابي .

وأشار إلى أنه “سيكون هناك مفاجأت كثيرة عن مدينة درنة بعد تحريرها، وعن الإرهابي المدعو علي الصلابي، عراب جماعة الإخوان المسلمين الليبية”.

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