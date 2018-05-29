أخبار ليبيا 24

أُعلن في باريس “الإعلان السياسي في شأن ليبيا” بالتزام حاضريه بالعمل معا على تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر وذلك بحضور القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر،رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

واتفقت الأطراف الأربعة الرئيسية في المبادرة الفرنسية التي عقدت بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، على الالتزام بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية”.

وحدد الإعلان “إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 10 ديسمبر 2018”.

واتفقت الحاضرون الأربعة على “قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة”.

واتفق المجتمعون على “الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة، بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا، وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى”.

وبحسب مسودة الاتفاق التي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منها على ثمان نقاط هي:- تحديد جدول زمني لاعتماد الدستور، تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 10 ديسمبر، التزام الأطراف كافة بنتائج الانتخابات ومحاسبة كل من يحاول عرقلة العملية الانتخابية، إصدار واعتماد قانون الانتخابات من قبل البرلمان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، تعاون قوى الأمنية على ضمان سلامة العملية الانتخابية و محاسبة أي مجموعة تحاول عرقلة عملية الاقتراع، العمل على إنهاء الانقسام ونقل مقر البرلمان وإلغاء الحكومات الموازية تدريجيا وتعاون البرلمان ومجلس الدولة على توحيد مؤسسات الدولة السيادية وعلى رأسها المصرف الليبي المركزي.

كما تضمنت المسودة تأكيداً على بناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة, خاضعة للمحاسبة وتشجيع محادثات القاهرة الهادفة إلى توحيد المؤسسة العسكرية،وكذلك الموافقة على المشاركة في اجتماع سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة.

من جانبه حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرقاء الليبيين وممثلي القوى الإقليمية الأخرى على الموافقة على خريطة طريق سياسية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وطلب من المجتمعين إعلان التزامهم شفهيا بالاتفاق، وهو ما قاموا به.

وقال ماكرون “إذا نحن نعمل على هذه الأرضية المشتركة. أحسنتم”.

وفي مؤتمر صحافي مشترك بحضور رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قال ماكرون “التزامنا بحل سياسي شامل في ليبيا مهم لأمن أوروبا”.

وأوضح أن الأطراف الليبية لم توقع على وثيقة باريس، وأن ذلك مرده عدم اعتراف الأطراف ببعضها، مشدداً على العمل للاتفاق على أساس قانوني لإجراء انتخابات ليبيا.

من جانبه قال غسان سلامة “سنحدد أساس الانتخابات إما باستفتاء أو اعتماد الإعلان الدستوري”.

بدوره تطرق فائز السراج في حديثه إلى الاتفاق على توحيد المؤسسة الأمنية.

وأضاف “نتمنى من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد من يعرقل الاتفاق”.

وقال “المؤسسة العسكرية يجب أن تكون بأيد مدنية”.

وحضر ممثلون من 20 دولة، من بينها ايطاليا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية وقطر والسعودية وتركيا وتونس والجزائر فعاليات الاجتماع.