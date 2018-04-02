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بحث النائب في المجلس الرئاسي فتحي المجبري اليوم الإثنين، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، سبل ضمان توفر الاحتياجات الضرورية للمواطن خلال شهر رمضان المبارك.

وعرض الجانبان خلال الاجتماع بحضور وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة طاهر سركس والمستشار المالي بالمجلس الرئاسي ميلود الرجباني قرار المجلس الرئاسي رقم (363) لسنة 2018، والذي أقر إنفاق مليار ونصف المليار لتوريد سلع مواد غدائية قبل شهر رمضان.

وبحسب قرار المجلس، فإن الضوابط المرفقة بقرار المجلس الرئاسي، تتضمن أن يتم تقديم طلبات التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل عن طريق منظومة الموازنة الاستيرادية لوزارة الاقتصاد والصناعة، اعتبارًا من يوم الإثنين 26 مارس حتى 12 أبريل 2018.

كما تضمن، ضرورة ألا تقل الكميات المدرجة بطلبات التوريد في الشحنة الواحدة من السلع المطلوب توريدها في الجدول الذي تضمنه قرار المجلس الرئاسي، بحسب بيان صادر اليوم عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ومن بين السلع: حليب وأجبان، وطماطم وزيت ذرة، ومكرونة، وفواكه طازجة، ولحوم مجمدة وأغنام، ومواد خام ، بالإضافة إلى مستلزمات إنتاج أعلاف.

ونوقش أيضًا كتاب “رئيس ديوان المحاسبة رقم (1944) المؤرخ في 28-3-2018 الذي تحفظ فيه على قرار الرئاسي بشأن توريد السلع الأساسية من خلال مستندات برسم التحصيل وطالب بوقف تنفيذ القرار إلى حين دراسة الأسباب ومعالجة مايشوبه من شبهات فساد.

وجاء في حيثيات الخطاب أن صدور القرار جاء دون الإشارة ألى محضر اجتماع أو دراسات اقتصادية تتعلق به كما أنه من المستحيل أن تتوافق المدة المحددة لتقديم الفواتير مع إمكانية توفيرها في الوقت المحدد الأمر الذي يشير الى أن القرار موجه إلى فئة معينة وجاهزة حتى قبل صدور القرار.

وأيضا أشار الخطاب إلى التعارض الكبير في مضمون القرار مع توصيات ديوان المحاسبة وما توصلت إليه اللجان الفنية التي شُكلت من قبل ذات الجهة التي أصدرت القرار .