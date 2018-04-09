أخبار ليبيا24

كشف المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك أن العملية “عاصفة الوطن”، تتواصل لليوم الثامن على التوالي.

وأضاف السلاك خلال مؤتمر صحفي عقد بالمركز الإعلامي بديوان رئاسة الوزراء، اليوم الإثنين إن العملية مستمرة بواسطة قوة مكافحة الإرهاب، وبدعم من سلاح الجو الليبي، وبتعاون كبير من الأهالي.

ونفى مشاركة قوات دولية في عملية “عاصفة وطن” مؤكدًا أن القوات التي تقوم بهذه العملية هي قوة مكافحة الإرهاب وبمساندة قوات السلاح الجو الليبي، ولا وجود لأي قوات دولية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس أن النطاق الجغرافي للعملية، أصبح الآن خالٍ تماما من أي عناصر للتنظيم الإرهابي وأن دورياتِها وآلياتها تتمركز في المنطقة وتؤمنها بالكامل.

وأوضح السلاك أن القوة تؤكد أنها لم ولن تدخل إلى أي مدينة أو منطقة من المناطق، وأن مهامها تقتصر على التعامل مع أي أهداف محتملة في نطاق الأودية والشعاب في الضواحي.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي كان قد أعلن في نطلع أبريل الجاري عن انطلاق عملية عسكرية تحت اسم “عاصفة الوطن” بتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي فايز السراج تستهدف بؤر الإرهاب كافة وملاحقة فلوله في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وتبدأ العملية العسكرية من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة “الـ60 كيلو متر”، شرق مدينة مصراتة، وحتى ضواحي مدن بني وليد، ترهونة، مسلاتة، الخمس، زليتن، تستهدف فلول تنظيم داعش الإرهابي تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب.