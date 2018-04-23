أخبار ليبيا24- خاص

وافقت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإثنين على مشروع طرق في مدينة طبرق بمبلغ أكثر من 4 مليون دينار ليبي.

وأذن مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة في قراره رقم (153) لسنة 2018 للهيأة العامة للإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ مشروع ازدواج طريق حي النصر(أ) حي النصر(ب) في بلدية طبرق باعتباره مشروع هام وضروري وذلك في حدود قيمة وقدرها أربعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وستون ألف وخمسة وأربعون دينار ليبي.

وشدد مجلس الوزراء في قراره على أن يتم تسييل القيمة المذكورة بقرار لاحق يصدر عن مجلس الوزراء وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.