أخبار ليبيا 24

شكلت المؤسسة الوطنية للنفط لجنة لتقييم الأوضاع الأمنية في مواقع إنتاج النفط بالتعاون مع عدد شركائها باستعمال الرصد الالكتروني والاستعانة بخبرات موظفي الأمن بالشركات، وذلك خلال اجتماع ضم مدراء الأمن بالمؤسسة و10 شركات نفطية أجنبية.

وقد حضر الاجتماع الذي جرى الإثنين مدراء إدارات الأمن الصناعي بالمؤسسة وشركة زلاف وبعض من شركاء المؤسسة مثل “أو أم في” وشلمبرجير وريبسول و فنترسال و الشركة البولندية للنفط والغاز وتوتال وستات أويل وسانكور وبيكر وايني.

وستتولى اللجنة تعيين ثلاث فرق للعمل على تحديد العناصر الأساسية التي ترتكز عليها تقارير الحوادث الأمنية والتطرّق إلى مختلف آليات الإبلاغ التي يمكن اعتمادها.

كما ستضطلع اللجنة بمهام تحديد الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية اللازمة في مواقع الإنتاج.