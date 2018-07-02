أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط-طرابلس حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مينائي الحريقة والزويتينة، اليوم الإثنين، بعد إقدام المؤسسة الوطنية للنفط-بنغازي على منع باخرتين من التزود بالنفط من المينائين الواقعين في شرق البلاد.

وسبق هذه الخطوة الإعلان أيضا عن حالة القوة القاهرة في كل من مينائي السدرة ورأس لانوف.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط- طرابلس مصطفى صنع الله” على الرغم من التحذير من التبعات، ومحاولاتنا المتكررة لإيجاد حلّ مع القيادة العامة، تم منع سفينتين من تحميل الشحنات في كل من ميناء الحريقة والزويتينة خلال اليومين الماضيين. الخزانات الآن ممتلئة بالكامل وعليه سيتم إيقاف عمليات الإنتاج.

وأضاف صنع الله ” تدعو المؤسسة الوطنية للنفط القيادة العامة إلى وقف عمليات الإغلاق والسماح لها بأداء عملها لخدمة مصالح الشعب الليبي، وذلك بصفتها الجهة الليبية الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا والمسؤولة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير بموجب القوانين الليبية والدولية”.

وتابع “ولطالما دعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى التوزيع العادل لعائدات النفط الوطني”.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط-طرابلس على أن “الخسائر الإجمالية اليومية للإنتاج تبلغ 850 ألف برميل من الخام، و710 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وأكثر من 20 ألف برميل من المكثفات”.

وقدرت الخسائر الإجمالية للإيرادات الناجمة عن عمليات الإغلاق بحوالي 67.4 مليون دولار، و الخسائر المالية للخزانة العامّة منذ هجوم إبراهيم الجضران على مينائي السدرة وراس لانوف يوم 14 يونيو تقدّر بأكثر من 650 مليون دولار.

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