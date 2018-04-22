أخبار ليبيا 24 – خاص

توقعت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاحد، أن نسبة انتاج النفط سنتخفض بمستوى يتراوح بين 70 و100 ألف برميل باليوم، بسبب حدوث حريق بخط انابيب الزقوط – السدرة التابع لشركة الواحة قرابة الساعة الرابعة عصرا يوم أمس السبت والذي يربط بين الحقول وميناء السدرة النفطي.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن التحقيقات الأولية كشفت عن حدوث الحريق في الخط على بعد 117 كلم من الزقوط وحوالي 21 كم شمال غرب مرادة وتوجهت فرق الاطفاء التابعة للمؤسسة إلى مكان الحريق لتقييم الوضع والتعامل مع الحريق الذي تشير المعلومات الأولية بانه في صِمَام العزل رقم 3 .

كما أكدت المؤسسة ان التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة تفاصيل الانفجار.

ويقوم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمراقبة التطورات عن كثب والتنسيق مع الجهات المختصة للسيطرة على الحريق و اعادة الانتاج لمعدلاته السابقة بأسرع وقت ممكن