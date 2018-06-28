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ضمن المنتخب الياباني التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا، رغم الخسارة بهدف دون رد أمام نظيره البولندي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب فولجوجراد أرينا، ضمن منافسات الجولة الختامية بدور المجموعات.

وجاء هدف منتخب بولندا عن طريق يان بيدناريك (59)، ليمنح بلاده أول انتصار في مونديال روسيا، إلا أنه لم يكن كافيًا للنسور البيضاء.

وتأهل المنتخب الياباني للدور الثاني كوصيف للمجموعة بعد كولومبيا، بعدما تساوى في النقاط والأهداف مع السنغال، لكن اللعب النظيف وفارق عدد البطاقات الصفراء صعد بالفريق الآسيوي على حساب نظيره الأفريقي.

وودعت السنغال كأس العالم 2018 بعد الهزيمة أمام كولومبيا بهدف دون رد لتكون آخر فريق أفريقي يخرج من المونديال.

وشهدت مباراة السنغال وكولومبيا احتساب ركلة جزاء لصالح السنغال بعد سقوط ساديو ماني داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة عاد ليلغي هذا القرار بعد لجوئه لحكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، أحرز المدافع الكولومبي ياري مينا هدف اللقاء الوحيد من رأسية قوية ليهدي منتخب بلاده بطاقة التأهل للدور الثاني.

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