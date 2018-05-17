أخبار ليبيا 24

قالت اللجنة العليا لشؤون المهجرين أنها ستنظر في طلب رفع الحراسة على الممتلكات الخاصة لبعض المهجرين الليبيين إلى الخارج وتفعيل قانون العفو العام وذلك خلال اجتماعها الأول أول أمس الإربعاء بطرابلس.

وشددت اللجنة علي فتح قنوات اتصال للمهاجرين مع الجهات المعنية بحكومة الوفاق ومعالجة وتسوية الأوضاع الوظيفية للمهجرين بالقطاعات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات التي من مهامها الرعاية الصحية والخدمات التعليمية بصورة مؤقتة للمهجرين لحين تنظيم وترتيب عودتهم للوطن.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز عمل اللجنة بالتعاون مع كافة القطاعات بحكومة الوفاق الوطني، والتأكيد على توفير الغطاء الوطني لكل فئات وشرائح المهجرين بغض النظر عن أماكن تواجدهم بالخارج.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لشؤون المهجرين مشكلة بقرار من المجلس الرئاسي ويرأسها وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين يوسف جلاله.