أخبار ليبيا 24 – خاص

باشرت الجهات الرسمية في مدينة الكفرة، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ القرار الصادر من آمر منطقة الكُفرة العسكرية العميد بالقاسم الابعج، القاضي بمنح مهلة أسبوع لخروج الأجانب غير المتحصلين على إقامة من المدينة.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن الوحدات الأمنية المكون من: – مكتب الهجرة الغير شرعية.

– جهاز الأمن الداخلي، – جهاز الأمن الخارجي، – جهاز النجدة، – مباحث الجوازات والجنسية، -الحرس البلدي، – جهاز مكافحة الارهاب، – المباحث الجنائية، بحملة واسعة انطلقت من وسط المدينة واستهدفت المحال والورش وتم من خلالها القبض علي عدد كبير من الأجانب الذين لا توجد لديهم إقامة رسمية,

وأضاف أنه سيتم ترحيل المقبوض عليهم من مدينة الكُفرة إلى دولهم .