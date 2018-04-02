أخبار ليبيا24- خاص

كشف الطاقم الفني للمنتخب الليبي للناشئين تحت 15 عام عم قائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم التي ستقام في الفترة من 9 إلى 17 أبريل الجاري في الجزائر.

وضمت قائمة منتخب ليبيا للناشئين 20 لاعباً هم:

المنذر محمد الخروبي ” السد ”

ناصر فرج فكرون ” الأهلي بنغازي”

مؤيد فرج ساطي” الأهلي بنغازي”

حسام سليم الزياني” الأهلي بنغازي”

محمد ناصر الحضيري ” النصر”

أحمد إبراهيم الشاعري “النصر”

مختار علي الفقي ” النصر ”

تميم رفيق الكاديكي “خالد بن الوليد”

خالد عبد الرحمن إبراهيم “الأندلس ”

محمد سعد أحميدة “الصقور ”

أحميدة محمد الكيب “المدينة ”

مالك الكامل البرناوي “الأولمبي”

محمد مجدي أرفيدة الاتحاد “المصراتي”

ياسين عادل عبود “الاتحاد”

محمد عادل رمضان “الاتحاد”

صهيب بوستة “الاتحاد”

محمد فتحي محمد “الاتحاد”

عاصم عمار مفتاح “الأهلي طرابلس”

محمد الطاهر محمد الأهلي ” طرابلس ”

عز الدين عبد العاطي البكوش “الشط”

وسيدخل المنتخب الليبي للناشئين معسكرًا داخلياً في 3 من أبريل الجاري قبل السفر للجزائر للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا ويتواصل المعسكر حتى 8 من أبريل .