أخبار ليبيا24- خاص

عاقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حكم مباراة الاتحاد وأكوا يونايتد النيجيري، جواكين إيسونو إيانغ، بالإيقاف عن التحكيم لمدة 6 أشهر.

وجاء هذا القرار عقب الشكوى التي تقدمت بها إدارة نادي الاتحاد ضد طاقم التحكيم الذي قام بإلغاء هدفين صحيحين لفريق الاتحاد كانت كفبلة بتأهل ممثل ليبيا لدور المجموعات في الكونفيدرالية.

كما طرد الحكم مدرب الاتحاد غارزيتو ونجم الفريق محمد الطبال، وسجل أكوا يونايتد هدفه الوحيد خلال الوقت بدل الضائع، ليتعادل الفريقان في مجموع الذهاب والإياب بهدف لمثله، وليفوز بعد ذلك الفريق النيجيري بركلات الترجيح 2 – 3.