أخبار ليبيا 24-خاص

ألمح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين الليبية ونيس المبروك الفسي لمقاتلي مجلس شورى مجاهدي درنة بالانسحاب والخروج من مدينة درنة التي تتهيأ قوات الجيش الليبي لاقتحامها.

ودعا الفسي، الثلاثاء، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك “أتمنى من المدافعين عن المدينة ألا يترددوا لحظة واحدة في الاستجابة لأي دعوة، أو مبادرة تحقن دماءهم ودماء الناس، وتحمي ديارهم، مهما غلا الثمن، أو اتسعت رقعة التنازل الآمن، فإن ديننا الحنيف سمى الصلح فتحا،وعد التنازل عن بعض الحقوق سموا وسيادة، ولو أدى ذلك لخروجهم آمنين من المدينة”.

وناشد المتحصنين داخل درنة والذين وصفهم بـ”المدافعين عن المدينة” بألا يترددوا في الاستجابة لأية دعوة لأجل حقن الدماء، مشيراً لمجلس شورى مجاهدي درنة دون تسميته بالاسم .

وطالب في بيانه الذي سماه ” بيانُ حكمٍ شرعي بخصوص تحشيد القوات حول مدينة درنة “من سماهم العقلاء في المنطقة الشرقية إلى تقديم مبادرة سريعة وشجاعة لوقف الحرب داخل مدينة درنة والسعي إلى وفاق من أجل حقن الدماء ولو كلف مسلحي الشورى تقديم تنازلات بالخصوص.

وأضاف الفسي : ” إني أتبرأ من كل داع لسفك الدماء تحت أي ذريعة كانت، وأدعو العقلاء والشجعان من قبائل برقة الأبية،إلى تقديم مبادرة سريعة وشجاعة إلى وقف الحرب،ومنع التحشيد لها عسكريا وإعلاميا،والسعي في الوفاق وحقن الدماء”.

وتقدم بمبادرة لتشكيل لجنة من ” أعيان القبائل ومن العلماء والفضلاء من داخل درنة وخارجها لوضع حل لهذه الأزمة بعيدا عن لغة القتل، واستباحة الحرمات، والعبث بدماء النساء والأطفال والشيوخ، ودمار المنشآت، وتغذية الثارات، التي ستدخلنا في مستنقع من الحروب التي لن تنته وستعود علينا جميعا بالضرر والفساد في ديننا ودنيانا”، حسب وصفه.

وتطرق القيادي الإخواني إلى حرب بنغازي دون أن يسمها بالقول “ها نحن اليوم نقف على أطلال حرب سابقة، ونرى بأعيننا ماذا تركت من آثار سيئة على الناس والعمران، وثارات عميقة بين الأهل والإخوان”.

وناشد كل ” الدوائر السياسية من برلمان أو مجلس رئاسي أو حكومة وفاق من موقف وبيان واضح لا لبس فيه حول هذا الأمر قبل وقوعه”.

واعتبر الفسي الحرب المتوقعة في درنة “مخالفة لتعاليم الدين وتفسد ذات البين وتقطع الأرحام وتمزق ما تبقى من وحدة المسلمين وتعيث في الأرض فسادا وتغرس في النفوس أحقادا وتبدد مقدرات البلاد وتهدر حياة العباد وتربي في نفوس الشباب الضغائن والبغضاء وتحقق مقاصد مرضى النفوس والأعداء وتغضب رب الأرض والسماء”.

وختم بالقول “اللهم إني قد نصحت وبلغت ، اللهم فاشهد”.