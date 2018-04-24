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تمكنت مفرزة من القوات المسلحة العربية الليبية المرابطة في إحدى النقاط غربي درنة من صد ” عملية انغماسية” نفذتها مجموعة تابعة لما يعرف بمجلس شورى درنة الإرهابي.

وذكر مصدر مطلع أن القوات المسلحه الليبية المكلفة بمهام مراقبة منطقة “وادي عرقوب الضبع” صدت هجوم مجموعة راجلة يتجاوز عددها 20 عنصر من تنظيم أنصار الشريعة أحد مكونات مجلس شورى مجاهدي درنة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة أجبرت القوة المهاجمة على الهروب مخلفة ورائها آثار الدماء في موقع الاشتباك، لافتا إلى أنه تمت مصادرة والتحفظ على بعض الأسلحة الخفيفة وآلات ومعدات تصوير وهواتف شخصية ورايات سوداء تركتها ورائها المجموعة المهاجمة.

يشار إلى تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى تخوم وضواحي مدينة درنة ماينذر بقرب انطلاق عملية تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.