أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة درنة أن القوات المسلحة الليبية تمكنت اليوم الأربعاء من توسيع مناطق سيطرتها في المدينة.

وأوضح المصدر أن القوات المسلحة سيطرت على الساحل “كورنيش المدينة” بداية من “مخازن السلع التموينية ” ومرورا عبر منطقة”قروض امبخ – حي السلام” إلى عمارات ومقر شركة الجبل سابقا.

وأفاد المصدر أنه تمت أيضًا السيطرة الكاملة على منطقة شعبية غازي ومصرف الجمهورية إلى فندق الخضار والمعروف “سوق الوادي” ومستشفى الهريش إلى شارع الفنار.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الليبية استهدفت سيارة مفخخة مركونة بالقرب من جزيرة الدوران الواقعة بين منطقتي امبخ – حي السلام و شيحا الغربية.

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