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فقدت القوات المسلحة الليبية اثنين من منتسبيها نتيجة لانفجار لغم أرضي “ملغمة” بالقرب من معسكر الدروع في محور “الحيلة” جنوب مدينة درنة.

وذكر مصدر مطلع أن النقيب فتحي عبدالقادر عقيلة الزواوي والجندي سالم عبدالهادي توفيا إثر انفجار الملغمة في حادثين منفصلين وأصيب أيضًا ثلاثة جنود آخرين نتيجة لانفجار لغم في محور “الحيلة” جنوب مدينة درنة.

وأشار المصدر إلى أن المجموعات الإرهابية أقدمت على زرع الألغام في محيط المعسكر وداخل المعسكر، موضحًا أن معسكر الدروع تحت سيطرة وقبضة القوات المسلحة.

يذكر أن النقيب الزواوي من مدينة البريقة والجندي سالم من مدينة طرابلس والثلاث جنود من مدينة بنغازي وجميعهم تابعين لكتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.