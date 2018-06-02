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كشف مصدر مطلع في مدينة درنة اليوم السبت أن القوات المسلحة الليبية تتعامل بالمدفعية الثقيلة مع العناصر الإرهابية والمتحصنة في مشروع العمارات الكورية في المدخل الغربي من المدينة.

وأكد المصدر أن عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل تتخذ مشروع العمارات الكورية وهو قيد الإنشاء معقلا عسكريا لها والمجاور أيضا “لغابة بومسافر”.

وأوضح المصدر أن أبرز سرايا مجلس شورى مجاهدي درنة المتمركزة في العمارات هي المعروفة باسم “سرية 96” والتي تضم أبرز العناصر الأجنبية.

وأضاف المصدر أن العناصر الأجنبية منهم أبو عبيدة التونسي “المقعد” بعد تعرضه لإصابة خلال العام 2016 أثناء مواجهات مع تنظيم الدولة في المدينة، وأبو حمزه التونسي المختص في سلاح الهاون تحديدا.

وأفاد أن مجلس شورى المنحل يتخذ من مشروع العمارات الكورية سجنا له مختص لمؤيدي القوات المسلحة وأيضا به ميدان تدريب وورشة مسلحة للتصليح ومخازن للذخائر إلا أن تم نقل الذخائر منه مؤخرا.