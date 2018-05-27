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تستكمل القوات العراقية حملتها الأمنية والعسكرية الاستباقية لتطهير الأرض واعتقال بقايا الدواعش قبل إقدامهم على المزيد من الهجمات الدموية.

وقد أفاد مصدر أمني بأن القوات العراقية اعتقلت مسؤول الإعدامات في تنظيم داعش الإرهابي يوم الثلاثاء 22 مايو في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر إن القوات الأمنية اعتقلت المدعو أبو وهاب العراقي، في عملية نوعية، أدت إلى اعتقال 4 من مرافقيه أيضا، كانوا متواجدين في أحد المنازل في منطقة الزاب في قضاء الحويجة.

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أضاف المصدر أن “الإرهابي أبو وهاب متورط في العديد من جرائم القتل والاختطاف ونصب السيطرات الوهمية في قضاء الحويجة، حيث عثرت معه على خرائط وخطط للأهداف التي كانت تلك العصابات تعتزم مهاجمتها”.

فيما أكّد مركز الإعلام الأمني، تدمير نفق كبير لتنظيم داعش بداخله عدد من الإرهابيين في الموصل، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى مقتل أكثر من 10 عناصر كانوا يشكلون خلايا نائمة.

وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إن 12 من مسلحي تنظيم داعش قتلوا في اشتباكات وقصف جوي لطائرات التحالف الدولي في الموصل، حيث داهمت قوات الجيش، بناء على معلومات استخباراتية، شبكة أنفاق يستخدمها مسلحو تنظيم داعش في منطقة الحسينية وسط الموصل.

وفي دورها أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء عن تفجيرها العديد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى شمال العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن فى بيان ، إن القوات الأمنية قامت بتفجير عدد من العبوات الناسفة لمخلفات داعش الإرهابية شمال بغداد.

وفي اليوم نفسه أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل بمحافظة نينوي في شمال البلاد، موضحة أن هذا القيادي كان مسؤول ملف الجرحى في التنظيم الإرهابي.