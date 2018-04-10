أخبار ليبيا 24-حصري

انتشرت خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على مدينة سرت قصة قناص سرت الذي استهدف قياديي وعناصر التنظيم وتنقل مثل شبح يبث الذعر في نفوس من أتوا ليبثوا الذعر بين سكان المدينة.

في هذا التقرير تسرد لكم أخبار ليبيا 24 قصة قناص سرت كاملة:-

مقتل أبي أنس المهاجر وداعش يرتبك

لم يمر يوم 12 يناير 2016 على عناصر داعش في سرت مرور الكرام فما أن غربت شمس ذلك اليوم حتى سقط أحد كبار قادتهم مضرجاً بدمائه بعد أن أصابته على حين غرة رصاصة قناص بالقرب من مصحة الحياة.

القتيل لم يكن إلا مسؤول القضاء بمحكمة داعش الشرعية السوداني عبد اللطيف أحمد عبد الهادي والمكنى بأبي أنس المهاجر، والقاتل الذي بث الذعر في عناصر التنظيم الإرهابي هو الشاب خالد عمران مرعي البالغ حينها من العمر 34 عاما.

ارتبك عناصر التنظيم لمقتل رأس كبير من رؤوس تنظيمهم بحجم أبي أنس المهاجر وجرح أحد مرافقيه فأخذوا يطلقون النار في الهواء ويتوعدون المارة ويهددونهم بأبشع التهديدات في هستيريا جماعية.

ضربات مباغتة

لكن ما صار يعرف بعد ذلك بقناص سرت الخفي لم يعطهم فرصة للملمة صفوفهم، إذ باغتهم بعد أيام قليلة بقتل عنصر ليبي يدعى أبو محمد الدرناوي أمام منزله ثم ألحقه بقيادي تونسي الجنسية المعروف بتوعده لأهالي سرت حيث كان يتوعدهم في كل تجمع بعبارة داعش المعروفة “جئناكم بالذبح”.

كيف كانت البداية

أخبار ليبيا 24 التقت والده في منزلهم بالحي رقم 2 بسرت حيث ولد خالد في العام 1982. يقول الوالد أن ابنه عرف عنه حبه لمعاشرة الناس فكان محبوباً ولديه الكثير من الأصدقاء الذين يذكرون شهامته وحرصه على مساعدة المحتاجين.

ولم يتقبل الشاب الثلاثيني الأعزب سيطرة التنظيم على سرت التي أحبها ونشره بالقوة لأفكاره المتطرفة وقرر أن يقاومه ويستنزف قوته، فبدء بإعداد خطته التي استوجبت أن يقلص عدد أصدقائه الذين يلتقي بهم إلى اثنين فقط منعاً لتسرب أي معلومة عنه، ثم جهز بندقيته وخزن كمية لا بأس بها من الذخيرة وبدأ في التجول بسيارته لتحديد أماكن عملياته ونقاط التمركز.

القناص يتجاسر والأنصاري يضاف إلى قائمة قتلى داعش

وقد زادت جراءة خالد بعد نجاحه في قنص المهاجر والدرناوي والتونسي فبادر إلى استفزاز التنظيم الذي كان يحصي على سرت أنفاسها فقنص في 23 يناير المسؤول بديوان الحسبة وأحد أبرز قياديي التنظيم في ليبيا عبد الله الأنصاري أثناء خروجه من المسجد العتيق وسط المدينة فأرداه قتيلاً وأصاب أحد مرافقيه إصابة بليغة.

ولم تثنه اضطرار أسرته على مغادرة سرت في أواخر يناير على مواصلة مشروعه طالباً من والده أن يسمح له بالبقاء بحجة حماية المنزل وممتلكات الأسرة، وافق الوالد على مضض وهو الذي يعرف خالد جيداً، “كنت أعرف أن خالد من الممكن أن يقدم على أي أمر مقتنع به مهما كانت خطورته وكنت في قرارة نفسي أرجح أن خالد قد يكون له يد في عمليات القنص التي كنا نسمع عنها” يقول الوالد.

وداع الأسرة

غادرت الأسرة وكانت طريقة وداعه الدرامية للأسرة رسالة واضحة جداُ لوالده ووالدته بأنه عازم على شيء ما، فقد ودعهم بحرارة وطلب من والده ومن والدته أن يسامحوه وأن يكونوا راضين عنه، يقول والده أنه فهم الرسالة لكنه كان يقنع نفسه بأنها كلمات عادية من ابن لوالده ووالدته، يستذكر الوالد .

داعش تبحث عن القناص

بعد مقتل أكثر من خمسة عناصر بارزة على يد القناص كثف التنظيم الإرهابي من تحرياته ودورياته ومداهماته للبيوت وتفتيشها بغية العثور على أي دليل يقودهم للتعرف على ذلك الذي تجرأ على استهداف التنظيم في عقر داره، بينما استمر خالد بحذر في قنص كل من وقع في مرمى بندقيته من عناصر التنظيم.

عمل التنظيم على تضييق دائرة البحث والتحري شيئاً فشيئاً حتى باتت تقتصر على المربع الذي يوجد به منزل “خالد” وأصبحوا في أواخر فبراير 2016 شبه متيقنين بأن “خالد” هو القناص فكثفوا من دورياتهم في مختلف الأوقات حول منزله لتحديد مكانه، عرف “خالد” بالأمر وأعد عدته لمواجهتهم واتخذ لنفسه مكاناً مناسباً على سطح منزله الذي يطل على شارعين بالحي رقم (2).

حصار منزل قناص سرت

وفي ليلة الثاني من مارس من العام 2016 وبعد أن تأكدوا من وجود خالد بالمنزل حاصروا المنزل من جميع الجهات باستخدام 8 سيارات مسلحة وحوالي 30 من عناصر التنظيم من مختلف الجنسيات والمِلل، وبدؤوا في محاولة اقتحام المنزل في تمام الحادية عشر مساءً، لكن “خالد” استقبلهم بوابل من الرصاص من سطح المنزل وبطبيعة الحال فقد ردوا بالمثل وأكثر بالنظر لعددهم.

يحكي الجيران لأخبار ليبيا 24 أنهم سمعوا الطلقات الأولى للاشتباك فخرجوا مسرعين ليتبينوا الأمر لكن عناصر التنظيم هددوهم وأمروهم بالدخول لبيوتهم، يقول أحد الجيران “ما أن خرجت مسرعاً من المنزل لأستوضح الأمر حتى رأيت أربعة من عناصر التنظيم بين قتيل وجريح ويحاول زملاؤهم نقلهم للسيارات”.

استشهاد قناص سرت

استمر الاشتباك لمدة 8 ساعات كاملة استخدم التنظيم خلالها مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، لكن “خالد” استطاع أن يردي منهم أكثر من 12 عنصراً ما بين قتيل وجريح.

“توقفت أصوات الاشتباكات عند السابعة من صباح يوم 2 مارس وعندما خرجنا من بيوتنا رأينا الكثير من آثار الدماء على الأرصفة والطرقات التي حول المنزل ورأينا عناصر التنظيم يحملون البطل خالد وهو مصاب فيما يبدو إصابة بليغة وعلمنا بعد ذلك أنهم قاموا بتصفيته” يقول أحد الجيران لأخبار ليبيا 24 .

خالد الذي بات خالداً

كان والد خالد يقيم مع العائلة خارج المدينة لكنه علم بهجوم التنظيم على المنزل من وسائل الإعلام: “لم أنم تلك الليلة وكنت على تواصل مع أحد الجيران عبر “الفايبر” ، كانت أم خالد منزعجة وعرفت أن هناك خطب ما، لكنني عملت جاهداً على أن أخفي عنها ما كان يحدث لأنني خشيت أن لا تحتمل المزيد من المآسي بعد أن فقدت 4 من أبنائها منذ عام 2011″ يقول والد خالد.

وفي الصباح كان كل شيء قد انتهى واقتيد “خالد” مصاباً وقام عناصر التنظيم الإرهابي بإعدامه لاحقاً ليسدل الستار على قصة بطل قاوم أكثر التنظيمات الإرهابية عنفاً ودموية في عقر دارهم واستطاع أن ينهي حياة أكثر من 15 من عناصرهم خلال أقل من شهرين قبل أن يتمكنوا من الوصول إليه.

وفقدت والدة خالد بذلك ابنها الخامس لكن ما قد يخفف عنها حزنها أن خالداً بات اسماً على مسمى