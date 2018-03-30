أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد نائب رئيس نادي التعاون القذافي الشلبي، أن فريق كرة القدم بنادي التعاون لن يخوض مباراته في الدوري أمام الأهلي بنغازي المقررة يوم غد السبت بملعب شهداء بنينا.

وأضاف القذافي لـ “أخبار ليبيا 24” أن سبب عدم اللعب هو أن لجنة المسابقات قامت بتأجيل مباراة الأهلي والقرضابيه.

وأشار إلى أنه سبق واتفقنا مع لجنة المسابقات أن تلعب مباراة الأهلي والقرضابيه قبل لقاء الأهلي والتعاون بحسب الجدول المقرر إلا أن لجنة المسابقات لم تنفذ القرار.

يشار إلى لجنة المسابقات قامت بتأجيل مباراة القرضابيه والأهلي بنغازي بسبب الاشتباكات التي تشهدها مدينه سبها.