أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أفراد البحث الجنائي أجدابيا من القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين بعد مداهمة أحد أوكار مهربي الاتجار بالبشر في مدينة أجدابيا أمس الجمعة .

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” أن أفراد البحث الجنائي أجدابيا داهموا أحد المزارع في ضواحي أجدابيا وتمكنوا من القبض على 37 شخص غير شرعي من الجنسيات الإفريقية المختلفة “حبشي – تشادي – نجيري “.

وتأتي هذه العملية عقب ورود معلومات من أحد المواطنين بوجود مزرعة خلف مسجد الشروق الواقع بحي الصناعي أجدابيا بها مجموعة كبيرة من الأفارقة متواجدين داخل المزرعة وأخطرت النيابة العامة على الفور وتم القبض عليهم و إحضارهم إلى لقسم البحت الجنائي للتحقيق معهم.