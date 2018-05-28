أخبار ليبيا24- خاص

ضبطت السرية الرابعة مشاة آلية التابعة للقوات المسلحة 30 مهاجر غير شرعي في بوابة جالو الجنوبية.

وقال آمر البوبة منتصر بازمة أن المهاجرين من الجنسيات الأفريقية المختلفة من تشاد والسودان و إريتريا القاصدين ليبيا كنقطة انطلاق إلى أوروبا عن طريق السواحل الليبية.

وطالب بازاما الجهات الأمنية بضرورة التكاثف أمام التزايد الذي تشهده البلاد أمام تدفق الهجرة غير الشرعية خلال الأسبوع الماضي وبأعداد كبيرة.

وأوضح بازاما أن البوابة تفتقر إلى العناصر البشرية و الإمكانيات من الأسلحة و الآليات للاستمرار في عملها.

الجدير بالذكر ـن مناطق الواحات أصبحت خلال الأشهر الماضية ممرًا للهجرة غير الشرعية من كافة مدن الجوار.