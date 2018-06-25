أخبار ليبيا 24

قالت صحف مصرية أن النائب العام المصري طالبت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بضبط ثلاثة ليبيين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لإتهامهم باختطاف مصريين يعملون في ليبيا.

وأضافت أن النائب العام أصدر أمرا دوليا موجها للإنتربول الدولي بالقبض على ثلاثة إرهابيين ليبيين من عناصر داعش لاتهامهم بالتخابر والاشتراك مع مصري في جمع معلومات واختطاف مصريين عاملين بدولة ليبيا، وطلب فدية من ذويهم لصالح التنظيم ودعما له بالأموال.

ونقلت الصحافة المصرية عن مسؤول بمكتب النائب العام قوله “أن تحريات نيابة أمن الدولة العليا كشفت عن أن المتهم المصري محمد رجب عبد الواحد حسن قد اتفق واشترك “مع الليبيين عماد الدين أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، أعضاء تنظيم الدولة والمليشيات المسلحة”.

وأضاف المسؤول أن رجب في عام 2017 “أمد تنظيم الدولة بمعلومات عن بعض المصريين العاملين بدولة ليبيا ومحال إقامتهم بها، حيث تمكن عناصر داعش الإرهابي من خطفهم بناءً على تلك المعلومات”.

يذكر أنه في نهاية ديسمبر 2013، أعلن «داعش» ليبيا، خطف سبعة عمال مصريين أقباط في مدينة سرت، ثم اختطف 14 آخرين في مطلع يناير 2015 من منازلهم في سرت، وفي 15 فبراير 2015، نشر داعش مقطع فيديو مدته 5 دقائق، يظهر فيه مجموعة من مقاتلي التنظيم، وكل واحد منهم يمسك برأس قبطي ويذبحه.

فيما أفاد مكتب التحري ووحدة الجثث في إدارة مكافحة الجريمة الليبية، مطلع أكتوبر الماضي، بنقل جميع جثث الأقباط المصريين وأفريقي إلى مدينة مصراتة لإحالتها للطب الشرعي.

وأشار المكتب، في بيان صحفي، السبت، إلى أنهم عثروا على 21 جثة، 20 مصريا وأفريقي واحد.

وكان المكتب الإعلامي لغرفة عمليات «البنيان المرصوص»، التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، قال إن الأجهزة المختصة انتشلت جثامين الأقباط، الذين قتلوا ذبحا في سرت على يد تنظيم داعش عام 2015.

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