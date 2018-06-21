أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن القائد العام المشير خليفة حفتر اجتمع بآمر غرفة عمليات الهلال النفطي عميد أحمد سالم، وعدد من قادة الجيش وذلك بعد أن أعطى الأوامر للانطلاق بعملية الاجتياح المقدس لتطهير الهلال النفطي.

وأضاف مكتب الإعلام أن المشير اجتمع بآمر غرفة عمليات الهلال النفطي لوضع اللمسات الأخيرة لخطة النصر المؤزر على قوى الشر والعدوان.

وأشار إلى أن عمليات تمشيط واسعة تجرى الآن للهلال النفطي الذي عاد لأحضان الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن القائد العام للجيش الليبي أعطى أوامر صباح اليوم الخميس، بتحرير الهلال النفطي باسم عملية الاجتياح المقدس وفقد خلالها تسعة شهداء من بينهم رئيس البحث الجنائي توكرة العقيد محمد الاحمدي البرغثي.

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