أخبار ليبيا 24

عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو عن ثقته بعودة المباريات الدولية إلى ليبيا وذلك خلال رسالة بعث بها ، الإثنين، لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج تتعلق بالمطلب الليبي برفع الحظر عن استضافة ليبيا للمباريات الدولية.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عن انفانتينو قوله “أنه لن يمضي وقتا طويل حتى تعود المباريات الدولية إلى ليبيا، وأن الفيفا ستصل إلى حل مرضي قريبا جداً أنه أتيحت له الفرصة لمراجعة التقرير الذي رفعته اللجنة”.

وأضاف انفانتينو “أنه يقدر الرغبة الملحة للشعب والحكومة في استضافة المباريات الدوليّة، وأنه يدرك أهمية ذلك في رفع المعنويات، لذلك سيبذل كل ما في الاستطاعة للوصول إلى حل في اقرب وقت مُمكن”.

وأبدى تطلعه للقاء السراج بمقر الفيفا، شاكرا “مساهماته في تنمية وتطوير كرة القدم في ليبيا ونشر القيم النبيلة للرياضة”.