أخبار ليبيا24

تمكنت القوات المسلحة الليبية من بسط السيطرة الكاملة على منطقة المصانع و الحجاج المقابلة لحي “الساحل الشرقي” وبهذا تصبح منطقة ” الفتايح” شرقي المدينة بالكامل في قبضة القوات المسلحة.

وأكد مصدر مطلع أن القوات المسلحة تتقدم عبر (عقبة الفتايح ) والتي تشتبك منها مع عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنتشرة بعضها في أحياء وشوارع منطقة الساحل الشرقي.

وأضاف المصدر أن القوات المسلحه تبسط السيطرة الكاملة أيضا على أعلى منطقة “الكورفات السبعة” وتشرف تماما على حي “باب طبرق”، وسيطرت أيضًا على مسجد “نسيبة بنت كعب” و”مصنع صداقة ” و” نادي الغوص” وتتقدم باتجاه المدينة الرياضية “الملعب البلدي ” وسجن بشر و ثانوية الشرطة في المدخل الغربي.

وأفاد المصدر أن العديد من الشباب المسلح انتشر بين أحياء وشوارع منطقه الساحل الشرقي مساندا وداعما للقوات المسلحة الليبية وفي انتظار التحام الجيش مع الشباب المسلح المساند له.

وأشار المصدر إلى أن أهالي منطقة الساحل الشرقي يقومون بعملية تحييد عناصر الشورى المنحل وطردهم من أماكن سكناهم.

وذكر المصدر أن القوات المسلحة الليبية تسمح للمواطنيين بالدخول إلى مدينة درنة بعد فتح طريق الساحلي “ساحل كرسة” غربي المدينه صباح اليوم الاثنين بعد توقفها نتجية الاشتبامات في المحور الغربي.

وأوضح أنه تم فتح الطريق الساحلي على حدود الساعة التاسعة صباحا أمام المواطنيين لأجل التزود بالوقود ودخول السيولة المالية وقضاء الناس احتياجاتها ومنهم من يريد الخروج بشكل مؤقت.

وأكد أن وقوع الاشتباكات في المحور الغربي حال بينهم وبين الرجوع ،مما اضطر القوات المسلحة إلى قفل الطريق بشكل مؤقت إلى أن أمر بفتحها والسماح بعودة المواطنيين إلى المدينة.