أخبار ليبيا 24

أصدر وزير التعليم العالي بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي بومريز قرارا بتكليف مصطفى الفاخري رئيسا لجامعة بنغازي خلفاً لمرعي المغربي بعد انتهاء المدة القانونية لرئاسة جامعة بنغازي .

كما أصدر قرار آخر بتكليف عز الدين الدرسي وكيلاً للشؤون العلمية للجامعة خلفاً لشعبان طرينة.

وخلال عملية التسليم والاستلام أثنى الوزير على ما قامت به جامعة بنغازي أثناء فترة الحرب على الإرهابيين، موضحاً بأن أعلى سلطة في الدولة تثمن وتقدر تلك الجهود التي أثمرت عن تصدّر الجامعة لتصنيف الجامعات الليبية بجدارة واستحقاق.

وكان الفاخري قد عمل مديرا لمكتب الجودة في كلية الطب ووكيل الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية، كما أنه مؤسس كلية الصيدلة وأول عميد لها من 1989 : 1994 ورئيس شركة الأدوية بنغازي وعضو مؤسس في الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية ورئيس فرع جمعية الهلال الأحمر الليبي.

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